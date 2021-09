Vilvoordse Atletiekclub blaast 75 kaarsjes uit

In april lanceerde VAC de zogenaamde VAC 75-Drie Fonteinen BinnensteBuiten-Challenge. Bedoeling was om tussen 14 april van dit jaar en gisteren 7.500 kilometer te lopen of wandelen langsheen een parcours aan het stadion Drie Fonteinen. Gisteren was er een receptie waar verschillende atleten in de bloemetjes werden gezet, waaronder ook Noor Vidts. De nummer vier van de zevenkamp op de voorbije Olympische Spelen in Tokio was de blikvanger van de avond. Jongeren konden er zich gisteren in de zevenkamp ook meten met Vidts. Meer dan 90 deelnemers namen het op tegen de Vilvoordse atlete.