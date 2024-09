Voetbalveld onbespeelbaar nadat arbeider sleuf op doellijn graaft: "Om aan de juiste deklathoogte te komen"

Het was hard schrikken bij het bestuur van derdeprovincialer KFC Meise toen ze een foto zagen opduiken van werken die moesten worden uitgevoerd aan één van de doelen. “Om de doellat op reglementaire hoogte van 2m44 te krijgen, had een arbeider de grond voor de doelen weggegraven”, zegt voorzitter van KFC Meise Birgen Wyns. “We dachten eerst dat de foto een grap was, maar de bleek dus niet het geval. De voetbalbond had ons een opmerking gegeven over de hoogte van onze doelen, en dus moesten we die laten aanpassen. Eigenlijk is dat een routineklus. Doordat heel veel grond van het veld tijdens het spelen met voetbalschoenen wordt verplaatst, krijg je ook oneffenheden."

Maar de gemeentearbeider maakte blijkbaar een inschattingsfout. Daardoor is het veld nu onbespeelbaar. Schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert zegt dat die oplossing er heel snel zal komen. De schepen verwijst naar een interne communicatiefout. “Normaal worden de aanpassingen van de voetbaldoelen door een externe firma gedaan die hierin gespecialiseerd is”, zegt Heyvaert. “Maar in dit geval gebeurde het dus niet. Ik schrok ook van wat er zich voordeed. We gaan er nu alles aan doen om tegen komende zondag het veld speelklaar te maken. Ik ga ook de betrokken diensten samenroepen dat zo’n problemen zich in de toekomst niet meer voordoen."