Volleybalclub Machelen wint opnieuw

De heren van volleybalclub Machelen zijn bezig aan een puik seizoen. De titel pakken, is wellicht te hoog gegrepen, maar een ticket voor de eindronde, gekoppeld aan de tweede of derde plaats, behoort steeds meer tot de mogelijkheden. De overwinning van gisteren tegen Lier was dan ook een goeie zet.

De eerste drie wedstrijden van dit seizoen verloor Machelen, ook die in en tegen Lier. Tijd dus voor een sportieve revanche, moeten ze in Machelen gedacht hebben. Gisteren mocht Machelen Lier ontvangen. Makkelijk bleek dat niet, want de bezoekers namen meteen de match in handen. Machelen vocht terug en wint nipt de eerste set.

De tweede set bleek gelukkig een ander verhaal. Machelen kon meteen een kloof slaan en de voorsprong alleen maar vergroten. Alweer wint de ploeg. De derde set bleek voor Lier te zijn, maar in de vierde set kon Machelen uiteindelijk opnieuw de bovenhand nemen. Machelen wint de wedstrijd met 3-1.