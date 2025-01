Volleydames van Kruikenburg Ternat rollen Meerbeke op: "7de overwinning op een rij"

De volleybaldames van Kruikenburg Ternat stonden voor dit weekend vierde in de derde nationale B. Gisteren kwam de nummer twee over de vloer: Meerbeke. Begin oktober verloor Ternat de heenmatch met 3-0. Tijd voor revanche dachten ze bij Kruikenburg. En of dat lukte. Kruikenburg wint met 3-0, de zevende overwinning op een rij. Ternat blijft vierde met vier punten minder dan het leidersduo. Hier het verslag.