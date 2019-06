Waar in de regio slapen de Tour-renners?

Een aantal ploegen strijkt al vanaf dinsdag neer in onze regio. In totaal zullen er 14 van de 22 wielerteams die deelnemen aan de Tour in onze contreien hun intrek nemen. Total Direct Energie trekt naar het Falko Hotel in Wolvertem, Astana, Bahrain-Merida en EF Education First naar de Holiday Inn in Diegem. Nog in Diegem, maar dan in het Crown Plaza slapen de renners van CCC Team, Groupama-FDJ en Movistar. Het Diegemse Novotel ontvang Kathusa-Alpecin, Sunweb en UAE Team Emirates. Het Parker Hotel is de standplaats van Bora-Hansgrohe, Arkéa-Samsic en Dimension Data. Het Van Der Valk Hotel in Diegem legt de mannen van Jumbo-Visma in de watten. Wie een glimp wil opvangen van de renners, weet dus waar hij moet zijn.