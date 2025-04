Wereldkampioenschap Chinees worstelen in Ternat: “Primeur voor België”

Tot nu is Frankrijk altijd het gastland geweest voor het WK Shou Bo. Voor dit WK is dat België. “Het is een unieke kans voor onze club en voor de inwoners van Ternat en omstreken om met de sport kennis te maken. Bovendien kan iedereen ook gratis een initiatie krijgen” zegt Christophe Uyttersprot, voorzitter van de vzw Shoubo.be die het tornooi organiseert.

Er worden naast Belgische atleten ook deelnemers verwacht uit landen als Griekenland, Portugal, Polen, Frankrijk en Italië.

Wat is Shou Bo eigenlijk?

Shou Bo is een moderne variant van het traditionele Chinees worstelen, waar trappen, stoten en afweertechnieken aan toegevoegd werden. De sport werd in Europa ontwikkeld en gepromoot door de Chinese Grootmeester Yuan Zumou. Snelheid, soepelheid en efficiëntie staan centraal en zorgen voor een vloeiende manier van vechten. Tijdens het WK zullen atleten in verschillende niveaus deelnemen, afhankelijk van hun ervaring.

“Vzw Shoubo.be heeft als club in Ternat de laatste jaren gewerkt aan de ontplooiing van de sport in België en is vereerd om het wereldkampioenschap voor het eerst in eigen land te organiseren”, bevestigt bestuurder Kris Van den Broeck.

Samen hebben Christophe en Kris als trainers al verschillende medailles gewonnen op tornooien in het buitenland. Voor hen is het dan ook heel fijn om de organisatie zelf in handen te nemen en zo het WK naar België te brengen.

Sterke maatschappelijke werking

De Ternatse club Shoubo.be heeft altijd al een sterke maatschappelijke werking gehad. “We investeren in de jeugd met aparte trainingen voor kinderen en tieners en geven verschillende demonstraties en workshops op scholen. Ook kan je ons elk jaar als vrijwilliger vinden op evenementen als de bloemenstoet in Ternat”, laat voorzitter Christophe Uyttersprot weten.

Supporters welkom

Vandaag kan je in het sportcentrum van Ternat de atleten toejuichen. Er wordt ook een kindvriendelijk tornooi georganiseerd waarbij ook de jongste leden van de club in Ternat de kans krijgen om hun kunnen te tonen.