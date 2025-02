WIOS brengt met Vlaams kampioenschap Artistiek Zwemmen toptalent naar Liedekerke

Liedekerke barst dit weekend van het talent. Topsynchro-zwemclub WIOS organiseert er het Vlaams kampioenschap Artistiek Zwemmen voor jongeren. Een driehonderdtal zwemtalenten gooit er de benen los in het water. "Het is een uniek moment voor onze club om zo'n evenement te organiseren. We verwachten leden van zo'n 12 Vlaamse clubs," zegt Emma Heyman, jurylid en lid van WIOS.