Wisselend succes voor regioploegen in de Beker van België

In de derde ronde van de Beker van België won Tempo Overijse in eigen huis met 1-0 van Hutoise. Londerzeel reken snel af met Ciney. Na nog geen kwartier spelen had het al de dubbele voorsprong beet en won uiteindelijk met 1-3. Voor Fenixx Beigem Humbeek zit het bekeravontuur erop. Het verloor in eigen huis met 1-3 van Hades. Overijse neemt het in de volgende ronde op tegen Sparta Petegem, Londerzeel ontvangt thuis Sporting Bruxelles.

Ook verschillende vrouwenploegen uit onze regio kwamen een eerste keer in actie in de Beker van België. Wolvertem-Merchtem was te sterk voor Oudenburg: het werd 0-14. Kester-Gooik, net gepromoveerd naar de interprovinciale reeks, won in eigen huis met 6-0 van reeksgenoot Borsbeke. Leeuw Brucom is uitgebekerd na een 8-3-nederlaag op het veld van Kontich. In de volgende ronde ontvangt Wolvertem-Merchtem RFC Liège, Kester-Gooik moet naar Moeskroen.