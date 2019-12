Wolvertem-Merchtem moet duimen leggen tegen Brasschaat

Vorige week nam Jelle Schotte, jarenlang trainer van de dames van Wolvertem-Merchtem, afscheid. Keeperstrainer Teichmann neemt voorlopig de fakkel over. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd, maar de bezoekers toonden na tien minuten hun efficiëntie. Littel scoorde de 0-1. Wolvertem-Merchtem was daardoor blijkbaar goed wakker geschud. De Boeck maakte er 10 minuten later met een knap schot 1-1 van. De thuisploeg was op veel momenten duidelijk de sterkste ploeg. Net voor de rust kwam Wolvertem-Merchtem nog op voorsprong dankzij Van Moer. Maar na amper twee minuten in de tweede helft hingen de bordjes weer in evenwicht. De thuisploeg creëerde nog kansen, maar wist die niet af te maken. Dat lukte Brasschaat wel. De bezoekers kwamen dankzij Naegels 2-3 voor. Wolvertem-Merchtem verliestdus van de Antwerpse dames en blijft op de achtste plaats staan in tweede nationale B.

Een verslag zie je in RINGtv Sport.