Zemstse burgemeester aan de slag op WK Curling

Zemst moet het de komende dagen even zonder z’n burgemeester doen. Burgermoeder Veerle Geerinckx staat in Noorwegen op de ijsbaan van het WK Curling.

Burgemeester Geerinckx en haar curlingpartner Dirk Heylen meten zich vanaf zaterdagochtend in Noorwegen met de absolute wereldtop. Het is nog maar de tweede keer dat er vanuit België een team wordt afgevaardigd voor het mix-dubbel-scenario op een WK Curling. Geerinckx is blijkbaar een natuurtalent wat curling betreft. De Zemstse burgemeester stond amper twee jaar geleden voor het eerst op een curlingbaan. Donderdag weten we of het duo Geerinckx-Heylen een ticket weet te bemachtigen voor de eindronde.