Zwemclub Wauterbos Rode viert 20e verjaardag met medailles tijdens Belgisch kampioenschap: “Beloning voor het harde werk”

Bij de jongste zwemmers plukte Liam Beuselinck de vruchten van zijn inzet tijdens de trainingen. Hij kroonde zich tot Belgisch kampioen op zowel de 200 meter wisselslag als de 100 meter vlinderslag. Milda Masaite knokte zich naar een verdiende derde plaats op de 100 meter vrije slag. Sacha Wauters, Margaux Beckers, Lenn Aerts, Oscar Grellier behaalden geen medaille maar ze benaderden of verbeterden hun persoonlijke records. Zo zorgden ze er mee voor dat SCWR 27ste werd in het clubklassement. 96 clubs namen deel. Een bijzonder goed resultaat voor een ‘kleine’ club. In de medaillestand werd SCWR 16de.

Romain Van Sintejan grote uitblinker

De oudere zwemmers van SCWR wilden niet onderdoen voor hun jongere collega's, ook zij zetten hun beste beentje voor tijdens het tweede weekend van de Belgische Kampioenschappen. Romain Van Sintejan was de grote slokop van SCWR. Hij blonk uit op de vlinderslag met goud op de 50 en de 200 meter en zilver op de 100 meter. Romain pakte ook nog brons op de 200 meter wisselslag. Vera Vedernikova kroonde zich tot Belgisch kampioen op de 800 meter vrije slag. Vera zorgde ook nog voor brons op de 400 meter vrije slag en de 200 meter vlinderslag. Kessy Gansemans behaalde brons op 200 meter schoolslag en op de 400 meter wisselslag.

Met de mooie resultaten geeft SCWR de 20ste verjaardag van de club extra glans.