436.000 toeristen kwamen op vakantie in Vlaams-Brabant om te fietsen of te wandelen

Westtoer voerde in opdracht van en in samenwerking met de andere provinciale toeristische organisaties en met Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek uit van maart 2023 tot maart 2024.

In de Groene Gordel zijn het met grote voorsprong de hotels die met 72% het meeste toeristen trekken. Voor het Hageland daalt dat het verblijf in hotels naar 25% en valt vooral het grote aandeel van jeugdlogies op, met 30% van het aantal aankomsten.

“In beide regio’s worden de natuur en het landschap, de mogelijkheden tot fietsen, en het feit dat ze vaak onbekende of nog bezochte streken zijn als top drie redenen om op vakantie te komen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “Dit zien we ook terugkomen in de topkenmerken die voor beide regio’s worden aangehaald: de mooie landschappen, het recreatief fietsaanbod, de gastvrijheid en de rust. Fietsen en wandelen behoren ook voor de beide regio’s tot de populairste activiteiten tijdens het verblijf”.

Inspanning als ontspanning

Bijna de helft van de gasten in Vlaams-Brabant kiest voor een thematische vakantie, meestal in het teken van fietsen of wandelen. Wandelen is in de beide regio’s de populairste activiteit op vakantie, gevolgd door een horecabezoek en recreatief fietsen. Wat dat laatste betreft, scoren zowel het Hageland als de Groene Gordel bovengemiddeld. Andere populaire bezigheden zijn cultuurhistorische bezienswaardigheden bezoeken, uitrusten, shoppen, streekproducten ontdekken en natuurbeleving.

Ongeveer de helft van de gasten maakte tijdens hun verblijf een wandeling van meer dan 1 uur. In de Groene Gordel maakte bijna de helft van de bevraagde personen gebruik van het wandelnetwerk met knooppunten.

Daarnaast maakte ook ongeveer 50% van alle gasten in onze provincie een fietstocht van minstens een uur. In de meerderheid van de gevallen gebruiken ze daarvoor een elektrische fiets. Voor 80% van de fietsers is ons fietsnetwerk met knooppunten de voorkeursroute.

Hoge tevredenheid

Wanneer gevraagd wordt welke eigenschappen ze toewijzen aan hun vakantiebestemming, antwoorden toeristen dat ze vooral onder de indruk zijn van de gastvrijheid, de bereikbaarheid en de mooie natuur. Die positiviteit uit zich ook in de tevredenheidsscore waarbij maar liefst 90% van de mensen aangeeft zeer tot uiterst tevreden te zijn over hun verblijf in het Hageland en de Groene Gordel.

Ook de Vlaams-Brabantse logies worden gesmaakt, want die zorgen bij meer dan 80% van de bezoekers voor een zeer hoge tevredenheid.

Economische return

Verblijfstoeristen in Vlaams-Brabant geven gemiddeld 116,5 euro per nacht en per persoon uit – enkele euro’s hoger dan het algemeen gemiddelde in de Vlaamse regio’s. Globaal genereert het verblijfstoerisme in de Vlaamse regio’s een omzet van 809 miljoen euro, waarvan 85,1 miljoen euro in onze provincie. Het dichtbij-toerisme in onze regio’s zit dus in de lift.