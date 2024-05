Bûûmplanters planten nog eens 40.000 bomen en struiken in Vlaamse Rand

Minister Weyts trekt voor de komende twee jaar 150.000 uit om de samenwerking met de Bûûumplanters te verlengen. “Vroeger waren we al tevreden als we het bestaande groen konden behouden, maar tegenwoordig zijn we veel ambitieuzer: we willen méér bomen”, zegt hij. “Samen versterken we het groene karakter van onze Rand”.

Bij het begin van deze regeerperiode was de ambitie om 100.000 extra bomen en struiken aan te planten, maar dat overklaste Weyts. Er zijn meer dan dubbel zoveel extra bomen en struiken geplant. “Dat is in niet geringe mate te danken aan de goede samenwerking met de Bûûmplanters,” aldus Weyts. De komende twee jaar moeten er nu nog eens minstens 40.000 bomen en struiken bijkomen in de Vlaamse Rand. De Bûûmplanters zullen dat opnieuw coördineren.

“De Rand is mede dankzij de Bûûmplanters een pak groener geworden. We verlengen dan ook graag onze vruchtbare samenwerking”, zegt Weyts. “Het beleid is veel offensiever dan vroeger en nu mogen we vooral niet op onze lauweren gaan rusten. We moeten ook in de komende jaren resoluut blijven gaan voor méér groen”.