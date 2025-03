Nieuw bestuur voor Toekomstforum Halle-Vilvoorde: “Samen sterker naar de toekomst”

In de voorbije legislatuur zette het Toekomstforum Halle-Vilvoorde op de kaart met een Memorandum, dat resulteerde in extra aandacht en financiële ondersteuning voor de regio. Onder de leiding van de kersverse voorzitter Jan Desmeth en ondervoorzitter Koen Van Elsen krijgt het Toekomstforum een vernieuwde dynamiek. “We verdedigen met vuur en vastberadenheid de belangen van de regio bij de Vlaamse en federale regering”, zegt voorzitter Jan Desmeth. “Dat leidde bij de opmaak van het Vlaamse en federale regeerakkoord al tot enkele successen, want er staan enkele aanknopingspunten in waarop we enkele van onze prioritaire doelstellingen kunnen realiseren. Daar zetten we samen verder onze schouders onder.”

Het Toekomstforum wil ook de komende jaren inzetten op veiligheid, taal en integratie, welzijn en zorg en de luchthaven. “We hebben een enorm diverse regio en kampen met dezelfde uitdagingen”, zegt Desmeth. “We blijven ons boven alle partijgrenzen inzetten voor structurele verbeteringen en een doordachte aanpak van de uitdagingen. Een deel van die inhaalbeweging kunnen we zelf aan, voor andere hebben we de steun nodig, die we met cijfers en objectieve gegevens zullen onderbouwen.”