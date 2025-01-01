Cursussen Nederlands waren nog nooit zo populair: “Evident dat ik de taal leer”

Cursussen Nederlands als tweede taal zijn enorm populair. Op een extra inschrijvingsdag gisteren in gemeenschapscentrum De Bosuil in Overijse kwamen meer dan 80 geïnteresseerden opdagen. “We zitten nu al aan zo’n 800 inschrijvingen, waarvan er ongeveer 500 uit de Vlaamse Rand komen”, zegt Manu Louage van het Agentschap Integratie en Inburgering. “Een verklaring voor het succes? In gemeenten waar we zo’n groot aantal inschrijvingen verwelkomen, zien we vaak dat zich niet één persoon ermee bezighoudt, maar een samenwerking van verschillende diensten, zoals de dienst Vrije Tijd, dienst Burgerzaken, maar ook de jeugddienst en bibliotheek. Wat opvalt is dat basisscholen meer dan toeleiden in vergelijking met vorige jaren. Scholen spreken vaker bij het inschrijfmoment ouders aan over lessen Nederlands.”

De profielen van de mensen die les volgen, zijn heel verschillend, zowel qua niveau als achtergrond. “Mijn vrouw heeft een job gekregen bij een internationaal bedrijf in Brussel. Als trouwe echtgenoot ben ik haar gevolgd”, zegt Bartosz Lubon uit Polen. “Als ik ergens woon voor een langere periode, moet ik de taal en de cultuur van het land leren. Dat is een evidentie voor mij.” In de lessen leert Bartosz tal van zaken. “Je leert jezelf voorstellen, naar de winkel gaan of een doktersbezoek, maar ook hoe je een sollicitatiebrief moet schrijven, hoe je je aanmeldt als vrijwilliger of leren telefoneren”, zegt leerkracht Fanny Michiels. “Zodanig dat de anderstalige inwoner hier zich kan helpen en helemaal kan doen wat hij moet doen in deze samenleving.