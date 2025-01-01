'Rara, wie ben ik?' Buurthuis Rode viert Week van het Nederlands met spelletjes

Nog tot 12 oktober worden lokale besturen, scholen, cultuurcentra en bibliotheken aangemoedigd om extra taalactiviteiten te organiseren. In de Vlaamse Rand kan je bijvoorbeeld ook postkaartjes schrijven. Die moeten het contact tussen Nederlands- en anderstaligen stimuleren. Wie een kaartje verstuurt naar iemand die nog Nederlands leert, toont zo dat hij openstaat voor een gesprek in het Nederlands, ook als dat soms moeizaam verloopt. In een persoonlijke boodschap kan je je waardering uiten voor de taalleerder.

De postkaarten zijn speciaal voor deze week ontworpen door Lise Vanlerberghe, maar zijn ook tijdloos. Je vindt ze bij Café Combinne, in buurthuizen, op de werkvloer, de bibliotheek en tal van andere plekken. Of je kan ze hier aanvragen, via de website van vzw 'de Rand'.