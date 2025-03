Eind 2025 start bouw tram- en fietsviaduct: "Betere mobiliteit en leefbaarheid op en langs de Ring"

De Werkvennootschap meldt dat het een contract heeft afgesloten met aannemer Stadsbader om de eerste fase van het Luchthaventramproject aan te leggen. Eind 2025 start de aannemer met de bouw van een tram- en fietsviaduct over de Ring in Machelen, tussen de Culliganlaan en de Da Vincilaan.

Het Luchthaventramtraject is zo'n vier kilometer lang. Het tracé start aan Brussels Airport en loopt via de Leopold III-laan tot aan de bestaande halte Bourget (NAVO). Vervolgens rijdt de tram verder op lijn 62 van de MIVB richting het treinstation van Brussel Noord. In totaal komen er 6 nieuwe tramhaltes. Bovendien komt er zo'n 13 kilometer aan fietsinfrastructuur bij.

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder is opgetogen. "Met deze nieuwe tramlijn verbinden we heel wat bedrijvenzones en woonkernen in Machelen en Zaventem met de luchthaven en het treinstation Brussel-Noord", zegt de minister. "We onderstrepen met de Vlaamse Regering zo nogmaals onze ambitie voor een betere mobiliteit en meer leefbaarheid op en langs de Ring rond Brussel. Het doel is om eind dit jaar te starten met de werken."

De uitvoeringstermijn voor de bouw van het viaduct is drie jaar. Het volledige traject moet zou klaar zijn in 2031. Het project zou 240 miljoen euro kosten.