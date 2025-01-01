Zaventem zet in op natuur-inclusief bouwen: "Geloof in kruisbestuiving tussen bouwen en natuur"

"Als schepen bevoegd voor zowel gebouwenpatrimonium als dierenwelzijn geloof ik sterk in de kruisbestuiving tussen bouwen en natuur," zegt Lukas Schillebeeckx (cd&v team Bart). "Door diervriendelijke nestplaatsen te integreren in onze bouwprojecten versterken we niet enkel de biodiversiteit, maar maken we ook ons patrimonium klimaatbestendiger en toekomstgericht."

Natuur-inclusief bouwen gaat verder dan het groener maken van gebouwen. Het doel is om een geschikte leefomgeving te creëren voor soorten die steeds minder nest- en schuilplaatsen vinden in de bebouwde omgeving. Denk aan gierzwaluwen, huismussen, vleermuizen en bijen. "Bouwelementen zoals neststenen, vleermuiskasten, bijenstenen en aangepaste dakpannen geven deze soorten opnieuw kansen, zonder dat dit ten koste gaat van isolatie, energieprestaties of het EPC," klinkt het.

"Als lokaal bestuur nemen we onze voorbeeldrol ernstig," vervolgt Schillebeeckx. "We tonen dat het perfect mogelijk is om moderne bouwprojecten te koppelen aan meer ruimte voor dieren. Zo willen we projectontwikkelaars en inwoners inspireren om natuur-inclusief bouwen op z'n minst te onderzoeken bij eigen bouwprojecten."

Natuurverenigingen

Ook de lokale natuurverenigingen ondersteunen dit beleid. “Wij zijn bijzonder tevreden dat Zaventem haar verantwoordelijkheid opneemt om verblijfplaatsen te voorzien voor koestersoorten zoals de huismus en de huiszwaluw,” zegt Franz Pieters, voorzitter van de Zaventemse vogelwerkgroep de Kille Meutel Vogelvrienden. “Met deze maatregelen geven we onze lokale biodiversiteit een echte duw in de rug.”