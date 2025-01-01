Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

Voor schepen van Wonen Tine Paredis is het project meer dan welkom. "We merken dat de markthuurprijzen in de regio zeer hoog liggen en sommige mensen geen woning vinden omwille van de prijs", zegt Paredis. "Dus de mensen die uit de boot dreigen te vallen voor een sociale woning, waarbij het inkomen bijvoorbeeld te hoog ligt, komen in aanmerking voor het budgethuren." Bij budgethuren komt de Vlaamse overheid voor dertig procent tussen; bij sociaal huren gaat het om veertig procent.

Hoewel voor de appartementen een aantal winkelpanden verdwijnen is ook schepen van Economie Didier Cortois tevreden met het project. "Het project zal 'doorwaadbaar' zijn, wat betekent dat we de Leuvensestraat verbinden met de grootste parking in de stad, de Rooseveltlaan", zegt de Cortois. "Bovendien blijft het gelijkvloers voorbehouden voor ondernemers. Een bewoonde straat zorgt natuurlijk ook voor een minimumaantal kritieke consumenten."