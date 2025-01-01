Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

Een nieuw woonproject in het centrum van Vilvoorde geeft de stad ruimte om een als eerste in de provincie 'geconventioneerd huren' in te voeren. Zo breidt de stad het aanbod van betaalbare huurwoningen uit.

Tussen de Leuvensestraat en de Ridderstraat in het centrum van Vilvoorde maken leegstaande winkelpanden plaats voor een bijzonder woonproject. Er komen 56 appartementen waarvan 40 te huur komen aan een 'geconventioneerde' huurprijs, een primeur in de provincie Vlaams-Brabant. "Het komt er op neer dat huurders ongeveer een korting van 15 procent op de markthuur krijgen en dat geldt voor een heel brede groep aan mensen; starters, jonge gezinnen, om een betaalbaar aanbod in de huurmarkt te vinden", zegt Romeo Mercken CEO van Quares.

Voor schepen van Wonen Tine Paredis is het project meer dan welkom. "We merken dat de markthuurprijzen in de regio zeer hoog liggen en sommige mensen geen woning vinden omwille van de prijs", zegt Paredis. "Dus de mensen die uit de boot dreigen te vallen voor een sociale woning, waarbij het inkomen bijvoorbeeld te hoog ligt, komen in aanmerking voor het budgethuren." Bij budgethuren komt de Vlaamse overheid voor dertig procent tussen; bij sociaal huren gaat het om veertig procent.

Hoewel voor de appartementen een aantal winkelpanden verdwijnen is ook schepen van Economie Didier Cortois tevreden met het project. "Het project zal 'doorwaadbaar' zijn, wat betekent dat we de Leuvensestraat verbinden met de grootste parking in de stad, de Rooseveltlaan", zegt de Cortois. "Bovendien blijft het gelijkvloers voorbehouden voor ondernemers. Een bewoonde straat zorgt natuurlijk ook voor een minimumaantal kritieke consumenten."

Meest bekeken

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

Samenleving
Justitie

Laatste dag Druivenfestival Hoeilaart: "Niet zo dat er een import is van onveiligheid uit Brussel"

maa 22 sep
Ring in Jezus-Eik
Mobiliteit

Afrit 2 Jezus-Eik vanaf morgen tijdelijk afgesloten

maa 22 sep
Jeugd
Sport

Lucas Coenen wint Grote Prijs van Australië en kroont zich tot vicewereldkampioen: "Tweede is eerste van de verliezers"

maa 22 sep
Wonen
Vlaamse Rand

Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

Meer nieuws uit de regio

Economie
Vlaamse Rand

Drie nieuwe Play Sports-studio's op AkzoNobel-site officieel geopend: "Een investering in Vlaanderen"

Politiek

Septemberverklaring: Vlaanderen belooft te investeren in zes gemeenten met grootstedelijke problematieken in Rand en Denderstreek

maa 22 sep
Samenleving

Brandweerkazerne Vilvoorde blaast 150 kaarsjes uit en gooit deuren open

vrij 19 sep
Autoloze zondag in Vilvoorde
Mobiliteit

Autovrije Zondag ook in Asse en Vilvoorde een succes

maa 22 sep
Autoloze zondag in Vilvoorde
Mobiliteit
Samenleving

Autoloze zondag in Vilvoorde en Asse: tal van activiteiten, geen wagens