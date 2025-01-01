Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"
Een nieuw woonproject in het centrum van Vilvoorde geeft de stad ruimte om een als eerste in de provincie 'geconventioneerd huren' in te voeren. Zo breidt de stad het aanbod van betaalbare huurwoningen uit.
Tussen de Leuvensestraat en de Ridderstraat in het centrum van Vilvoorde maken leegstaande winkelpanden plaats voor een bijzonder woonproject. Er komen 56 appartementen waarvan 40 te huur komen aan een 'geconventioneerde' huurprijs, een primeur in de provincie Vlaams-Brabant. "Het komt er op neer dat huurders ongeveer een korting van 15 procent op de markthuur krijgen en dat geldt voor een heel brede groep aan mensen; starters, jonge gezinnen, om een betaalbaar aanbod in de huurmarkt te vinden", zegt Romeo Mercken CEO van Quares.
Voor schepen van Wonen Tine Paredis is het project meer dan welkom. "We merken dat de markthuurprijzen in de regio zeer hoog liggen en sommige mensen geen woning vinden omwille van de prijs", zegt Paredis. "Dus de mensen die uit de boot dreigen te vallen voor een sociale woning, waarbij het inkomen bijvoorbeeld te hoog ligt, komen in aanmerking voor het budgethuren." Bij budgethuren komt de Vlaamse overheid voor dertig procent tussen; bij sociaal huren gaat het om veertig procent.
Hoewel voor de appartementen een aantal winkelpanden verdwijnen is ook schepen van Economie Didier Cortois tevreden met het project. "Het project zal 'doorwaadbaar' zijn, wat betekent dat we de Leuvensestraat verbinden met de grootste parking in de stad, de Rooseveltlaan", zegt de Cortois. "Bovendien blijft het gelijkvloers voorbehouden voor ondernemers. Een bewoonde straat zorgt natuurlijk ook voor een minimumaantal kritieke consumenten."