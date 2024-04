Nergens staan zoveel sociale woningen leeg als in Vlaams-Brabant: “Renovaties zetten druk op wachtlijsten”

De provincie Vlaams-Brabant kampt met heel wat leegstand op het vlak van sociale woningen in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Zo bedraagt die bij sociale woonmaatschappij Providentia 8 procent. “Maar die leegstand is eigenlijk nodig om de woningen grondig te kunnen renoveren”, zegt algemeen directeur Leen Deraedt. “Daarom is het belangrijk dat we kunnen bijbouwen, zodat we naar een mix kunnen gaan van nieuwbouw en renovatie. Want er moeten sociale woningen blijven bijkomen, omdat ze het antwoord zijn op de wachtlijsten”, vult Bart Vranken van Woonpunt Zennevallei aan.

Maar het bouwen van nieuwe sociale woningen is niet evident in onze regio, klinkt het bij de woonmaatschappijen toe. “We zitten sowieso in een dure regio om te bouwen, en anderzijds in een dichtbevolkte. Vergunningen worden heel vaak aangevochten”, zegt Vranken. Dat merken ze ook bij de Inter-Vilvoordse Maatcshappij voor Huisvesting. “Als we vandaag een beschikbare grond hebben en een sociaal woonproject willen starten, duurt het nog zeker zes tot zeven jaar voor alles administratief rond is”, zegt algemeen directeur Olivier Moelaert.

En dat heeft zijn effecten op de wachtlijsten, want de mensen wiens huis verbouwd wordt, krijgen voorrang voor een andere sociale woning. Aan die lange wachttijden lijken nog niet ten einde te komen. “Als je weet dat er jaarlijks 300 sociale huurders worden ingeschreven, en dat aantal legt naast het aantal renovaties die we nu uitvoeren, is het eigenlijk een druppel op een hete plaat”, besluit Moelaert.