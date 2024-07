Voorlopig geen woningen in wijk Den Bos in Ternat

Al jaren wil projectontwikkelaar Novus in de wijk Den Bos in Ternat zo'n honderdtal woningen bouwen. Na protest van de buurt fluit de provincie Vlaams-Brabant de plannen in september van vorig jaar terug. Novus gaat in beroep, maar krijgt ook nu een ‘nee’, want de ontwikkelaar botst op het Gewestplan. “Wat in feite zegt dat er geen 3 woonlagen mogen zijn in Halle-Vilvoorde, dat is vrij uniek voor Vlaanderen. Dat is een interpretatie van het Gewestplan”, zegt Geert De Feyter, schepen van Omgeving.

Nieuwbouw Basisschool De Kiem

In september vorig jaar al besloot Ternat om de nieuwbouw van de basisschool De Kiem uit het project te halen. “Wij zagen een jaar geleden de bui al hangen. De subsidies voor de school hebben strikte ‘tijdslijnen’, dus we moesten een beslissing nemen. Er komt een nieuwe school op de bestaande site, op de Nieuwbaan. Een architectenbureau is aangesteld,” zegt Sven De Paepe, schepen van Onderwijs.

De start van de bouwwerken is gepland voor het najaar van 2025.

Wat met braakliggend terrein?

Op het braakliggend terrein kunnen in de toekomst nog wel woningen gebouwd worden, al zal dat niet meteen voor morgen zijn. “Wij hebben op dit moment geen plannen om een vrijgave te doen van het woninggebied of een RUP op te stellen. Wij zijn nu volop bezig met een RUP over ‘wonen in Ternat’. We gaan daaraan voorrang geven en het zal aan de volgende meerderheid zijn om te beslissen”, aldus nog Geert De Feyter, schepen van Omgeving.