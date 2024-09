Woontrots breidt aanbod sociale woningen in Zaventem gevoelig uit: “Vooral voor minder mobiele ouderen”

Zaventem heeft nood aan een betaalbaar woonaanbod en dat betekent ook de realisatie van meer sociale woningen. Woonmaatschappij Woontrots breidt dat aanbod in één klap met zo’n dertigtal woningen uit, onder meer door aankoop van 24 assistentieflats. “Door de aankoop zijn we niet afhankelijk van lange procedures of onzekerheid over vergunningen”, zegt Björn Mallants, algemeen directeur van Woontrots uit. “Als de vraagprijs onder de schattingsprijs ligt en onder de investeringsmaxima valt, is het zeer effectieve manier om ons aanbod uit te breiden. In het geval van Woluwe Promenade is het ook een interessante piste gebleken om leegstaande assistentiewoningen een andere invulling te geven.”

De woonmaatschappij gaat dan ook verder op zoek naar dit soort aankopen. “Er wordt nogal makkelijk vanuit gegaan dat een woonmaatschappij geen haalbare prijs kan bieden voor nieuwe projecten. Dat klopt dus niet, ook in de zeer dure Vlaamse Rand”, benadrukt Mallants. “Vroeger werden private ontwikkelaars overigens verplicht om een deel van een nieuwe project sociaal in te vullen. Dat bestaat nu niet meer, terwijl we met dit project aantonen dat hier toch echt wel mogelijkheden zijn om het broodnodige aanbod aan sociale woningen snel uit te breiden.”