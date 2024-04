Dit weekend organiseerde atletiekclub Olympic Essenbeek Halle de Hyacintentrail. Bij de volwassenen kwamen een duizendtal deelnemers aan de start. Zij kozen een parcours van 8, 15 of 21 kilometer. Het parcours werd dit jaar bijgestuurd, daarom paste de term 'trail' beter dan 'jogging'. Want het was stevig sporten tussen de paarse bloemen.