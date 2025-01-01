Brouwerij Boon viert 50ste verjaardag met vernieuwd bezoekersparcours: "Biercultuur nog meer promoten"

Groot feest in Lembeek, waar Brouwerij Boon gisteravond zijn 50ste verjaardag vierde. Een jubileum dat de familie Boon aangrijpt om nog meer te beleven ook in de bierbeleving en -cultuur, want het toeristische parcours doorheen de brouwerij en foederkelders is grondig vernieuwd. “Wie eerder al eens op bezoek kwam, zal aangenaam verrast zijn,” zegt Karel Boon. “Met extra infopanelen, sfeerverlichting, foto’s en tv-schermen wordt het bezoek informatiever en mooier, wat het geheel een nog fijnere ervaring maakt. Als je ziet hoe onze bieren gemaakt worden, begrijp je dat wat in dat glas zit, niet zomaar een biertje is.”

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Toerisme Vlaanderen, dat lambiekbieren promoot als toeristische troef voor het Pajottenland. “Brouwerij Boon toont hoe je met passie, visie en respect voor traditie een inspirerende plek voor bierliefhebbers uitbouwt”, zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Hun vernieuwde bezoekersaanbod, dat zowel binnenlandse als buitenlandse gasten aanspreekt, illustreert perfect hoe authentieke verhalen en lokale producten kunnen bijdragen aan een sterke toeristische beleving.”

Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag brengt Brouwerij Boon ook een gelimiteerde editie uit van haar iconische Geuze Mariage Parfait. “Het resultaat is zacht en verfijnd bier, maar met een uitbundige toets die zowel kenners als liefhebbers zal bekoren”, zegt Jos Boon. “De Mariage Parfait 10 is krachtig en elegant. Ze toont wat mogelijk is als je traditie en vakmanschap samenbrengt. Het is een bier om van te genieten.”