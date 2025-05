Huis van het Kind Asse organiseert familiefestival GeZellik: "Laagdrempelig, dus gratis"

In de gemeentetuin Zellik organiseerde het Huis van het Kind vandaag voor het eerst GeZellik, een gloednieuw familiefestival met heel veel workshops, animatie en eet- en drinkstanden. Van een loopfietsrace over een reuze domino langs een initiatie skaten en een wandeling met alpaca's: het Huis van het Kind zette zwaar in op een totaalbeleving. Er was voor elk wat wils en zelfs nog meer: een workshop djembe, bouwen met bamboe, een workshop macramé en een initiatie basketbal. Zelfs de academie van Sint-Agatha-Berchem was van de partij om de namiddag muzikaal op te luisteren. Hoe GeZellik in de smaak viel, zie je in ons nieuws.