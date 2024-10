Dilbeek maakt zich op voor Oosthoek Live: "We verwachten meer dan 8.000 bezoekers"

Onder andere Mambele staat op de affiche van Oosthoek Live. "Morgen hebben we ook een dartstornooi en kinderfuid", zegt Jessy Asselman, communicatieverantwoordelijke van Oosthoek Live. "'s Avonds is het dan ons grootste evenement, waar we 2.500 mensen verwachten. Zondagavond is het de quiz en maandag is het hier ook jaarmarkt, dan verwelkomen we die mensen. Dan 's avonds een concert night waar FC Bokken optreedt."