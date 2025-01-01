Hop de jachthond houdt Elewijtse Sint-Hubertustraditie levend: "Hopen nog enkele jaren door te gaan"

Meer dan vierhonderd jaar heeft de Elewijtse Sint-Hubertusprocessie al op de teller staan. Om het stukje Vlaams immaterieel erfgoed aan de volgende generatie door te geven is er nu een geïllustreerd kinderboek. Zowel tekst als tekeningen zijn van de hand van Dirk Huyghe.

De Sint-Hubertusprocessie in Elewijt is een begrip in de regio. Vorig jaar is de processie erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. Dankzij het kinderboek 'Hop, de jachthond van Sint-Hubertus' van auteur-illustrator Dirk Huyghe hoopt de organisatie hoopt de organisatie dat een nieuwe generatie de traditie meeneemt. "Het verhaal gaat dus helemaal over zijn leven", zegt Huyghe. "Het begint bij de jacht van Hubertus die wordt bekeerd door een hert met een kruis tussen zijn gewei. Dan volgen we zijn pelgrimstocht naar Rome en de terugtocht."

Toch is er ook rekening gehouden met de veranderende tijden. "We hebben gekozen om zowel het christelijke gedeelte door te geven, als andere normen die in het leven van Hubertus en de samenleving een belangrijke rol spelen", zegt één van de organisatoren van de processie Luc Heremans. "Eén van de doelstellingen die we met ons immaterieel erfgoed hebben is om de processie nog lang te laten voortbestaan. We zitten over de 400 jaar, maar we hopen toch nog enkele jaren kunnen door te gaan."

Meer informatie over het boek vind je hier.

Meest bekeken

Mobiliteit

Herinrichting verkeerscomplex Londerzeel-Zuid loopt vertraging op: "Afhankelijk van juridische procedures"

Julian Staar, zaakvoerder van Les Eleveurs
Samenleving
Economie

100 jaar oude Les Eleveurs roept bescherming tegen schuldeisers in door langdurige werken voor de deur

don 6 nov
Martijn Meurisse is dringend opzoek naar een nieuw kinderdagverblijf voor zijn twee kinderen.
Samenleving
Jeugd

Twee kinderopvanginitiatieven in Meise sluiten de deuren: "Met de handen in het haar"

don 6 nov
Brandweerkazerne Vilvoorde
Samenleving

Brandweer keurt krijtlijnen meerjarenplan goed: groter budget, nieuwe investeringen

don 6 nov
Vlaamse Rand
Economie

Nieuwe militaire infrastructuur voor Melsbroek goedgekeurd: "Blij dat er wordt geïnvesteerd"

Meer nieuws uit de regio

Waversebaan in Elewijt krijgt verkeersdrempels, geen knip
Mobiliteit

Waversebaan in Elewijt krijgt verkeersdrempels, geen knip

Thijs Boon maakt kans op internationale FEI-award als belofte van het jaar in eventing
Sport

Thijs Boon maakt kans op internationale FEI-award als belofte van het jaar in eventing: “Ik droom van de Olympische Spelen”

maa 3 nov
Sport

Eerst Fairway Open in Zemst: "Beste Belgische spelers op nationaal niveau"

zon 2 nov
Avondcross in Diegem
Sport

Turbo Cross met Average Rob ruilt Diegem in voor Hofstade: “Groter, wilder en spectaculairder”

vrij 31 okt
Groen

Rudolf maakt zijn tuin klaar voor de winter: “Bladeren en takken laat je best liggen”

din 28 okt