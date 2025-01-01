Hop de jachthond houdt Elewijtse Sint-Hubertustraditie levend: "Hopen nog enkele jaren door te gaan"

De Sint-Hubertusprocessie in Elewijt is een begrip in de regio. Vorig jaar is de processie erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. Dankzij het kinderboek 'Hop, de jachthond van Sint-Hubertus' van auteur-illustrator Dirk Huyghe hoopt de organisatie hoopt de organisatie dat een nieuwe generatie de traditie meeneemt. "Het verhaal gaat dus helemaal over zijn leven", zegt Huyghe. "Het begint bij de jacht van Hubertus die wordt bekeerd door een hert met een kruis tussen zijn gewei. Dan volgen we zijn pelgrimstocht naar Rome en de terugtocht."

Toch is er ook rekening gehouden met de veranderende tijden. "We hebben gekozen om zowel het christelijke gedeelte door te geven, als andere normen die in het leven van Hubertus en de samenleving een belangrijke rol spelen", zegt één van de organisatoren van de processie Luc Heremans. "Eén van de doelstellingen die we met ons immaterieel erfgoed hebben is om de processie nog lang te laten voortbestaan. We zitten over de 400 jaar, maar we hopen toch nog enkele jaren kunnen door te gaan."

