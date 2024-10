Jonge kunstenaars zetten eerste stappen in Westrand

Zaterdag verandert het uur. Voor het Dilbeekse cultuurcentrum Westrand is dat de uitgelezen kans om een wissel van de macht te organiseren. Jonge Dilbeekse kunstenaars, van motion design over fotografie tot choreografie, tonen hun werk.

“Als kind wilde ik game developer worden, maar het is anders uitgedraaid,” vertelt motion designer Fady Elabed. Zijn audiovisuele installatie ruis stelt menselijke communicatie in vraag.

Ook de posterkunst van Céline, over de Palestijnse kwestie, en de foto's van Marie Wuyts zullen te zien zijn. Cato brengt onder haar artiestennaam TONI eigen nummers die het midden houden tussen singer-songwriterpop en intieme rock.

Febe Kerckx en Shari Motson brengen hun eigen choreografie hou me stevig los naar het podium van Westrand. “Het gaat over contact maken in een wereld waarin alles steeds virtueler wordt”, zegt Kerckx

Vanaf 22.00 uur tot de uursverandering verzorgen OHAKIM, Seee.a.son en SRAL de afterparty. Sara Steenput legt met haar camera alles vast.

De overname door jongeren past in het FRIS-project van Westrand. Het cultureel centrum wil steeds op de eerste rij staan voor lokaal talent. De deuren gaan open om 19.00 uur. Tickets zijn te verkrijgen via de website van Westrand.