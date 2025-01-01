Museum voor de Oudere Technieken zomert op de kermis: “Mengelmoes van spektakel, spel en techniek”

Het zomeraanbod in het Museum voor de Oudere Technieken in Grimbergen draait helemaal rond kermis. Dat is niet toevallig, want recent werd de kermiscultuur erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. “Sinds de middeleeuwen zijn kermissen in onze streken een mengelmoes van spektakel, spel en techniek”, zegt Jan Selleslags van het museum. “Het aanbod deze zomer bestaat enerzijds uit workshops, maar er is ook een doorlopend aanbod. Het is voor alle leeftijden en we werken rond allerlei thema’s waarbij kermis de rode draad is. Zo maken we oliebollen, wat altijd populair is.”

Daarnaast wordt ook de techniek achter de attracties ontrafeld. “De eerste attracties werden mechanisch aangedreven, later door stoomkracht en sinds 1900 door elektriciteit”, klinkt het in het. “Daarnaast staat er ook een workshop ‘zoötroop maken’ op de agenda. Dat is een soort cilinder waarin bewegende beelden kunnen worden bekeken.”