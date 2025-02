Turnzaal van Horta krijgt tweede leven als danszaal

Met een mokerslag van burgemeester Jo De Ro gaan de renovatiewerken van start. "Alles staat er hier bij zoals het 20 jaar geleden is achtergelaten", zegt De Ro. "Toen hebben we het niet meer gebruikt omdat het onveilig werd, maar alle oorspronkelijke elementen die we kunnen restaureren, zullen gerestaureerd worden inclusief het sportraam, de balken die je hier zit, de touwen die hier hangen dat is mee onderdeel van het restauratieproject."

De renovatie zal zo'n 1,7 miljoen euro kosten. Stad Vilvoorde maakt 1,5 miljoen euro vrij en krijgt er nog eens 200.000 euro restauratiepremie bovenop van het Agentschap Onroerend Erfgoed. "Dit is een verborgen klein pareltje dat veel Vilvoordenaars zelfs niet weten liggen", zegt De Ro. "Zoiets bewaren en terug open stellen om te gebruiken voor het oorspronkelijke doel dat maakt me fier als burgemeester."

Volgens de aannemer zal het project volgend jaar klaar zijn. De zaal wordt dan teruggeven aan jongeren, de leerlingen van de stedelijke academie voor woord, dans en muziek zullen de locatie als danszaal gebruiken. "Onze academie is fel aan het groeien. Sinds een jaar of tien zijn we verdubbeld in aantal leerlingen. Het is dus sowieso een pluspunt voor ons dat er een extra ruimte bijkomt en dat het een gerenoveerde Horta zaal is, is een leuke extra."

De turnzaal, gebouwd in 1904-1905, is een uniek voorbeeld van de art-nouveau-architectuur en was de eerste in België die volledig was ontworpen voor de Zweedse gymnastiek. Deze innovatieve benadering van lichamelijke opvoeding werd geïntroduceerd door huisleraar P.H. Ling en vond haar weg naar 'Les Peupliers' dankzij de inspanningen en het ontwerp van Victor Horta.

Voor de lessen in Les Peupliers werd beroep gedaan op gediplomeerde leerkrachten van het Hoger Instituut voor Gymnastiek van Stockholm. Een van de leerkrachten was de Zweedse Julia Carlsson, die enkele jaren later de tweede vrouw van Victor Horta werd. De dochter van Horta, Simonne, was een van de leerlingen van deze prestigieuze school.