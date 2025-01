Week van de Belgische Muziek: JERIKO uit Affligem en Liedekerke

JERIKO is een indierock-projectje waar een dikke laag synthesizers op ligt. De thema's die de muzikanten uit Liedekerke en Affligem aanraken zijn meestal neerslachtig, met teksten over het reilen en zeilen van de menselijke psyche. "Maar dat reflecteert niet op de muziek", klinkt het.

De eerste single van de band zag het levenslicht in september 2023. Toen stuurden ze 'Sick Day' met bijbehorende videoclip de wereld in. Niet alleen JERIKO bracht de muzikanten samen, het leek voorbestemd om samen muziek te maken. "Zanger Caro en ik zijn op dezelfde dag, in hetzelfde ziekenhuis, op dezelfde gang geboren," steekt drummer-songschrijver Widmer Vandroogenbroeck van wal. "Met toetseniste Benthe spelen we ook in andere projecten en Ward is niet alleen onze bassist, maar ook onze huisarts."

Momenteel neemt JERIKO werk op in de studio. Een duur grapje, maar de jonge muzikanten gaan voor kwaliteit. "We willen dat het klinkt zoals het in ons hoofd zit en dus betalen we voor kwaliteit. Dat doen we met onze spaarcenten, maar we hebben ook een covergroepje waar we iets mee verdienen. Die opbrengsten gaan naar JERIKO," legt Widmer uit.

Het plezier van samen te spelen

Binnenkort staat de band op het podium. "Op 22 februari spelen we in De Cinema in Aalst voor Schroom, een organisatie die zo professioneel mogelijk een aantal bands de kans geeft om in een mooie zaal te spelen." Podiumervaring opdoen is belangrijk, maar nog belangrijker is samen muziek maken. "Daarom focussen we ook niet op budgetten, we doen dit om samen dat plezier van muziek maken te ervaren. We zien wel waar we uitkomen," aldus bassist Ward.

