Zaventem brengt Roald Dahl klassieker op de planken

Charlie Bucket woont met zijn vier grootouders en ouders in een schamel huisje, in de schaduw van wat eens de bekendste chocoladefabriek ter wereld was. Wanneer hij een gouden ticket vindt in een chocoladereep, zet dat het leven van Charlie op z'n kop.

Wie de roman van Roald Dahl niet kent, heeft ongetwijfeld een van de verfilmingen gezien. In Zaventem brengen lokale musicalliefhebbers het verhaal van Charlie en Willy Wonka op de planken.

Het wordt een monsterproductie met 150 acteurs en actrices. De première vindt plaats in cultureel centrum De Factorij op 20 februari.