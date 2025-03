FeliXart verwelkomt leerkrachten en hun gezinnen

Vandaag ontvangt FeliXart in Drogenbos een school leerkrachten. Samen met hun gezin ontdekken de leerkrachten er het educatieve aanbod van het museum. Dat aanbod is cultureel, ecologisch en smakelijk.

Behalve een voor kleuters aangepaste rondleiding door de tijdelijke tentoonstelling 'In Between Spaces', krijgen de deelnemende leerkrachten en hun kroost ook de workshop Van Bakoven tot Bord volgen, een infosessie over brood bakken en soep maken met biologisch gekweekte groenten van groenteboer-te-water Thijs.