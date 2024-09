Leerlingen Virgo onder indruk van expo over Bevrijding in Londerzeel: “Waar ik nu wandel, zijn slachtoffers gevallen”

Dat jongeren geen interesse meer hebben in geschiedenis, zou je in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap niet zeggen. Geboeid bezochten de leerlingen van Virgo de tentoonstelling naar aanleiding van 80 jaar Bevrijding. “Zo worden de jongeren ook ingelicht over wat er hier vroeger is gebeurd in ons eigen dorp. Er zijn alsmaar minder mensen die dit kunnen navertellen”, zegt zesdejaar Nena Peeters. “Mijn oma vertelde mij altijd dat er een vliegtuig neerstortte in een weide waar ze altijd speelde. Vandaag heb ik dat vliegtuig op foto gezien. En waar ik nu op straat wandel, zijn slachtoffers gevallen. Best raar als je daarover nadenkt”, vult klasgenoot Hanne Schurgers aan.

Tijdens de boeiende tentoonstelling met een aantal unieke stukken komen de leerlingen te weten hoe het was om in Londerzeel te wonen tijdens de oorlogsjaren. Ze ontdekken ook de rol die hun gespeeld heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Vijf Joodse meisjes leefden ondergedoken op Virgo Sapiens”, zegt leerkracht Katrijn de Voorde. “Het onderzoek naar dat verleden hebben we met een aantal leerlingen gedaan. Het is de bedoeling dat de leerlingen een thema van deze expo uitdiepen en er een audiogids over maken. Deze tentoonstelling komt in november naar onze school en dan kunnen de eerste- tot vijfdejaars deze expo bezoeken met die audiogids.”

Op die manier kunnen de leerlingen schoolbreed informeren over de tentoonstelling en de herinnering aan de Tweede Wereldooorlog levend houden. “Wij willen tonen dat ook in het kleine Londerzeel de oorlog heel hard heeft tgoegelagen en dat niemand voor die ellende immuun is”, zegt Geert Tamsyn van Oudstrijdersvereniging Londerzeel. “Dat we oorlog ten allen tijde moeten vermijden moet dan ook de boodschap zijn naar de leerlingen toe.”