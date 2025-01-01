Derde fase Sint-Pieters-en-Pauluskerk afgerond: "Vocht sijpelde via het dak binnen"

Om de situatie recht te trekken zijn een miljoen euro - waarvan 75 procent door de Vlaamse overheid is gesubsidieerd - en een aantal bijzonder technieken nodig geweest. Het hout van het dakgebinte heeft begin dit jaar een saunabehandeling gekregen. De aannemer verwarmt de ruimte tot 55 graden celcius om houtrot en klopkevers te verdelgen. "Het is toch wel een belangrijk deel van ons patrimonium. U weet: in Vlaanderen geen dorp zonder kerk", zegt De Craen. "Het is een centrale plaats in de gemeente, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Dus is het toch voor ons wel belangrijk om die goed te onderhouden en voor de komende generaties toegankelijk te houden."

Het werk is evenwel nog niet klaar. Wanneer de Sint-Pieters-en-Pauluskerk helemaal klaar zal zijn, kan De Craen niet vertellen. "We dienen nu in '26 de aanvraag in voor fase 4 en 5 en dan is het natuurlijk wachten; de wachttijden zijn redelijk lang tot wanneer die subsidie wordt goedgekeurd", zegt De Craen.