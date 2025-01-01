Eerste editie van Homiland Festival in Asiat Park: "Dansen, shaken en drinken"

"Wij doen elke maand een fuif", zegt één van de organisatoren, Ida Coulommier van vzw Homevil. "Onder ons hadden we dan besproken dat we eens een festivalletje moeten organiseren en heel Homevil uitnodigen. Want wij werken in het dagcentrum en dit jaar was het idee begonnen met een artiest te boeken om in Homevil te spelen, maar mijn collega had het idee om het nog grootster aan te pakken."

En zo geschiedde. De eerste editie van Homiland Festival slaat meteen aan. Sylvie, die in Homevil verblijft, weet wat ze gaat doen: "Dansen, shaken en drinken."

"Muziek brengt ook mensen dichter bij elkaar en muziek vinden onze gasten ook altijd heel tof", zegt de andere organisator Tanja Pattyn. Ze ziet dat het goed is. "Super leuk. ik denk dat iedereen muziek leuk vindt. Bovendien kunnen onze gasten meehelpen met de bonnetjes, aan de kassa, aan de bar."

Helpen, allemaal goed en wel, maar Melissa heeft slechts één doel voor ogen: "Vanavond ga ik dansen!"