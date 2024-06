70 standhouders op eerste Krea Markt in Halle: "Alleen zelfgemaakte creaties verkopen"

In Halle vond gisteren voor het eerst een Krea Markt plaats. Het Rommelmarkt Comité Halle kon 70 standhouders strikken die hun zelfgemaakte spullen te koop aanboden. Van sieraden over kledij, handtassen en andere accessoires tot beeldhouwwerkjes en keramiek: het Possozplein baadde in de creativiteit.