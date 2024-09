Art Meets Classic Cars: kunst en mooie wagens ten voordele van het goede doel

Stipt om half negen rijden de eerste wagens het domein van Hof te Vitseroel in Ternat op. Klaar voor een tocht van een halve dag, maar eerst een goed ontbijt, vlak naast tientallen kostbare kunstwerken. “Hier hangen een aantal Panamarenko’s, sommige met een speciaal verhaal. Zo is zijn allerlaatste werk hier te bewonderen,” aldus Wilfried Gees van Kiwanis Aalst.

De bezoekers van Art Meets Classic Cars vergapen zich aan de kunstwerken én de oldtimers. Maar ze zijn er vooral om het goede doel te sponsoren en dus kunstwerken te kopen. Zo gaat een deel van de opbrengst naar een kinderrevalidatiecentrum in Gent, want Kiwanis stelt kinderen voorop. “De slogan van onze wereldwijde club luidt ‘Saving, helping the children of the world’, legt Gees uit. Jaarlijks schenkt Kiwanis 40 à 50.000 euro aan projecten rond kinderen.