Strapatzen 2025

Straten van Ternat ingepalmd door het straatheater van StraPatZen

In Ternat vond dit weekend opnieuw StraPatZen plaats, het gratis straattheaterfestival dat er om het jaar neerstrijkt. Kijklustigen vergaapten zich aan een tiental straatartiesten die de mensen lieten lachen, tot verwondering brachten en een magische namiddag lieten beleven.

Al 25 jaar organiseert vzw StraPatZen het tweejaarlijks festival in Sint Pieters- Leeuw en Ternat. "Mensen blijven komen door de gezellige sfeer, de verrassende acts en het feit dat we StraPatZen gratis aanbieden. Dat is belangrijk, al moeten bezoekers dan wel een beetje meer betalen voor hun pint," zegt organisator Jan Raspoet al lachend.

Zowel internationale als nationale straatartiesten traden van 14u tot 23u op in het centrum van Ternat. Onder andere ‘The Horsemen’: drie excentrieke Franse ruiters die rond paraderen door het publiek op een elegante, maar ook arrogante manier. "Toen we deze show bedachten hadden we Sarkozy als president en nu hebben we Macron, dus dat is hetzelfde: alleen maar arrogantie en politiek. Dat is het beeld dat we geven aan buitenlanders," aldus Baron Michel van The Horsemen. Ook Pequeno Payaso uit Argentinië, Uiliso uit Brazilië en Peru, Wise Fools uit Zuid- Afrika en Finland en nog veel meer artiesten traden op.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.

