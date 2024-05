Café Bij Nuyt herleeft tijdens groot feestweekend, daarna gaat het tegen de vlakte: “Het wordt emotioneel”

Café Bij Nuyt maakt zich klaar voor een groot feestweekend. Dat wordt een nostalgische trip naar het verleden van de wijk en het café en een eresaluut aan de voorouders van Werner Schelhout die het openhielden. Werner groeide op Bij Nuyt. “We woonden in een klein huisje naast het café en kwam er dus dagelijks. Toen ik drie jaar was, pasten de klanten op mij en entertainden ze mij”, vertelt Werner. “Ik heb alles van hen geleerd – goede en minder goede dingen – maar ik vond de klanten altijd heel boeiende mensen. Iedere dag dat ik binnenkwam was een andere belevenis.”

Bij Nuyt was een echt volkscafé, met natuurlijk de vaste klanten uit de buurt waaronder tal van kleurrijke dorpsfiguren, maar de bezoekers kamen ook van ver buiten Ternat. Het was ook geruime tijd een duivenlokaal en tijdens de Wereldoorlogen een smokkelaarsnest. Ex-klant en geschiedenisleraar stelde een tentoonstelling samen over het café. “Ik deed een oproep aan voormalige klanten en daar is heel wat respons op gekomen”, zegt Gilles. “We zitten ongeveer aan 600 foto’s. Die kan je op papier en digitaal bewonderen het komende weekend.”

Vier jaar leden overleed de moeder van Werner, de laatste cafébazin. Straks gaat het café tegen de vlakte. De zoon van Werner gaat er een nieuw huis bouwen. “Het wordt een heel emotioneel moment, maar ik ben blij dat ik op deze manier afscheid kan nemen. Dat mijn zoon er gaat wonen, vind ik een goede bestemming. Ik ga altijd kunnen terugkomen op deze grond”, aldus Werner.