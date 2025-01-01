Expo duikt in oorlogsverleden van Sint-Pieters-Leeuw: "Boeiend stukje lokale geschiedenis "

Bij de opening van de tentoonstelling was Noël Rogghe eregast, 100 jaar en springlevend. Hij kan de eerste oorlogsdag nog gedetailleerd navertellen. Noël woonde toen in Wevelgem, maar is intussen al tientallen jaren inwoner van Sint-Pieters-Leeuw. “Ik hoorde de vliegtuigen in de verte afkomen en begon ze tellen”, zegt Noël. “Toen de eerste vliegtuigen aan vliegveld kwamen, begonnen ze hun bommen te droppen. Ik ben waarschijnlijk in een recordtijd naar huis gelopen om in de schuilkelder te springen.”

Gelijkaardige taferelen hebben zich in Sint-Pieters-Leeuw gebeurd. "De expo is een boeiend stukje lokale geschiedenis", zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Wouter De Craen. “Uiteraard zijn er ook hier bommen gevallen, zelfs vliegtuigen neergestort. En uiteraard waren ook hier heel wat mensen die aangesloten waren bij het verzet of de collaboratie. Hoop, angst, alle mogelijke emoties van de oorlog hebben onze inwoners ook doorgemaakt.”

Victor is één van de enthousiaste verzamelaars die een fractie van z'n collectie mag uitstallen. Hij is bijzonder trots op een radio die je kan bezichtigen. “Die werd gebruikt door verzetslieden, onder andere door Jacques Calloens”, zegt Victor. “Calloens zijn taak bij het verzet was om radioverbindingen te leggen met Londen. Ze hebben hem kunnen opsporen terwijl hij aan het zenden was, want de Duitsers reden met wagens rond die de radio’s konden detecteren.”

Calloens zal in gevangenschap omkomen in het concentratiekamp van Dora in Duitsland. Het zijn maar enkele van de vele verhalen op de expo. Die krijgt overigens nog een vervolg. “Zoals de meeste inwoners weten zijn er straten vernoemd naar oudstrijders. Daar gaan we gegidste wandelingen rond brengen die het verhaal van die oudstrijders terug oproepen”, zegt De Craen. “Daarnaast openen we in de Merselborre in oktober de deuren van een verzetscafé waar verhalen van verzetsleden opnieuw tot leven worden geroepen.”

En wie maar geen genoeg kan krijgen van de verhalen van Noël, niet getreurd: scan de QR-codes, en luister zo naar de podcast 'Tiener tijdens WOII'. “Het is de bedoeling dat we na de expo met de podcast naar de leerlingen van Sint-Pieters-Leeuw trekken. We hopen als kers op de taart van dit herdenkingsjaar, een educatief programma voor onze scholen uit te werken”, aldus De Craen.