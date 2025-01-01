Kapelle-op-den-Bos stelt kerkenbeleidsplan voor: "Plaatsen van geloof, cultuur en geschiedenis"

Het gemeentebestuur heeft zijn plannen met de Sint-Niklaaskerk in het centrum van Kapelle-op-den-Bos, de Sint-Martinuskerk in Ramsdonk en de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Nieuwenrode uit de doeken gedaan. Zo'n kerkenbeleidsplan is nodig om subsidies te kunnen aanvragen, bijvoorbeeld voor herstellingen.

In het plan bepaalt het bestuur dat alle kerken erediensten blijven organiseren. Daarnaast komen er andere activiteiten bij, zo krijgt de Sint-Niklaaskerk ook een culturele functie; wordt de Sint-Martinuskerk versterkt als erfgoedlocatie; en krijgt een deel van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk een nevenbestemming. "Een klein deel, wat nu het hoogkoor is, zou daarbij permanent voor de liturgie bestemd blijven", klinkt het bijde gemeente. "Het schip van de kerk kan dan een waardige nevenbestemming krijgen, maar blijft beschikbaar voor kerkelijke uitvaarten en huwelijken."

Bovendien zijn er voor elk van de kerken renovatieplannen. Vooral voor de Sint-Martinuskerk is de nood hoog. “De toestand is precair, we kunnen niet blijven wachten”, zegt burgemeester Mathias Diricx. “Onze kerken zijn niet alleen plaatsen van geloof, maar ook monumenten van cultuur en geschiedenis. Met dit plan zorgen we ervoor dat ze ook in de toekomst een waardevolle rol blijven spelen in onze gemeenschap.”