Kapelle-op-den-Bos en Willebroek verlengen overeenkomst: “Zwembad De Druppelteen blijft zeker open tot eind 2031”

De gemeenten Willebroek en Kapelle-op-den-Bos richtten in 2003 samen de projectvereniging WIKA, de afkorting van de eerste twee letters van beide gemeenten op, om de kosten en baten van zwembad De Druppelteen te verdelen. Het zwembad WIKA De Druppelteen werd uiteindelijk gebouwd in het centrum van Kapelle-op-den-Bos.

Veel kosten

De voorbije jaren liepen de kosten voor de uitbating op en waren er ook grote kosten voor de renovatie. Elke legislatuur moest er een nieuwe overeenkomst worden gevonden tussen beide gemeenten. “De huidige overeenkomst tussen de twee gemeenten loopt af op 31 december 2025”, zeggen schepenen van Sport Dirk Hermans en schepen van sport in Willebroek Marc De Laet. “De gesprekken tussen onze gemeentebesturen verliepen zeer constructief, we hebben allebei hetzelfde doel. Met deze overeenkomst kunnen onze inwoners ook de komende jaren in hun vertrouwde zwembad terecht. De schoolgaande kinderen zullen hier hun zwemlessen krijgen en ook alle clubs die gebruik maken van het zwembad kunnen hun sport blijven uitoefenen. Tot slot geven we met deze overeenkomst ook de uitbater van de cafetaria de nodige zekerheid.”

“Tijd nodig om alles op punt te zetten”

Sinds begin dit jaar is Dirk Hermans de voorzitter van projectvereniging WIKA die instaat voor de uitbating van het zwembad. “Eind april hadden we zo goed als een overeenkomst, maar we wilden eerst alles op punt zetten. Zo stonden er onder andere nog voor meer dan 50.000 euro aan onbetaalde facturen open op het einde van 2023. Het heeft dus iets langer geduurd, maar ik ben dan ook tevreden dat er nu een overeenkomst werd goedgekeurd”, aldus Hermans.