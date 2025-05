"Waar vandaag nog een werf is, komt er morgen vooruitgang", met die slagzin opent bouwfederatie Embuild vandaag 130 werven over het hele land. Ook de KunstAs-werf is toegankelijk. Binnenkort moet de nieuwe kunstencampus onderdak geven aan alle afdelingen van de academie.

Verbonden met bibliotheek en cultuurcentrum moet het de Assese jeugd inspireren tot hoogstaande expressie. Grote ramen brengen licht en inspiratie, robuuste materialen zorgen voor een tijdloze uitstraling. De uitgekiende akoestiek en logische indeling maken van deze campus een functioneel en esthetisch baken in het levendige centrum van Asse.

Het gebouw krijgt stilaan vorm krijgt. De Constructive People van Artes Roegiers en Artes Uptech laten vandaag samen met de leerkrachten en studenten van KunstAs zien wat er straks allemaal mogelijk is – in het gebouw en binnen de opleidingen. In de voormiddag zijn er creatieve workshops voor kinderen, live muziek, danslessen en workshops. De namiddag biedt een optreden van het koor en het saxofoonkwartet.