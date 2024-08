Nieuwe boekenruilkastjes in Gooik: "Ze verbinden en bevorderen taal"

Het concept van het boekenruilkastje is overgewaaid uit de VS, maar is simpel en krachtig. Het is een kleine kast die door voorbijgangers gevuld wordt met gratis boeken. Iedereen kan de boeken meenemen en er eventueel andere voor in de plaats zetten. Het is ideaal voor iedereen die ruimte wil maken in de boekenkast of een geliefd boek met anderen wil delen. Alle soorten boeken zijn welkom, van romans en prentenboeken tot kookboeken zolang ze kwalitatief en in goede staat zijn.

Meters en peters

In Gooik zijn er boekenruilkasten aan het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, in Paddenbroek, in de Zijpstraat, in de Blijkheersstraat, in de Hoevestraat, in de Ham. In de Kwadebeekstraat en de Daalstraat zijn er boekenruilkastjes van de buurtcomités. Elk boekenkastje heeft een meter/peter die zorgt voor een wekelijkse controle en voor het onderhoud van het boekenkastje. Ook de bibliotheek van Gooik is betrokken en levert, indien nodig, extra boeken. Zij hebben ervaring met de weggeefkasten voor boeken en andere bruikbare spullen in de bibliotheek.

Zelfgemaakte en beschilderde boekenkastjes

De Gooikse boekenkastjes werden gemaakt door de dienst Openbare Werken en beschilderd door leerlingen van Dominic Kenens van de Kunstacademie in Oetingen. Ze wilden de kastjes versieren met de 4 natuurelementen lucht, water, aarde en vuur. De kastjes aan Plattelandscentrum Paddenbroek en aan het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen kregen een aangepast thema.

Verbindend initiatief

Jonas De Maeseneer, schepen van Cultuur, is heel blij met dit initiatief: “Als lokaal bestuur steunen we graag ideeën van onze inwoners. En zeker als ze dan ook nog eens zorgen voor verbinding en het bevorderen van taal. De bibliotheek in Gooik is al jarenlang een trekpleister voor lezers en zet dankzij verschillende initiatieven al in op duurzaamheid. De boekenruilkastjes zijn een mooie aanvulling. Voor mensen die misschien niet graag lezen, is het misschien wel de kans om toch een boek mee te nemen? Mensen die dan weer heel veel boeken hebben, kunnen anderen dan weer gelukkig maken met hun boeken. Ook kinderen vinden hier zeker hun ding. Zo willen we lezen aantrekkelijk maken voor iedereen. Ik ben er zeker van dat de boekenruilkastjes ook voor verbinding zullen zorgen. Mensen ontmoeten elkaar aan het kastje, slaan een praatje, delen ervaringen en boekentips, … en dat zonder dat het iets kost. Integendeel door het ruilen van de boeken, zetten we ook in op duurzaamheid.”