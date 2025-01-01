Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van geweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”

Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van weggeweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”

In de Sint-Pieterskerk in Leerbeek, in Pajottegem, is het Le Royer-orgel uit 1648 terug van enkele jaren weggeweest. Vóór de restauratie van de kerk in 2017 startte, werd het uit elkaar gehaald om zelf een opknapbeurt te krijgen. Het was een dossier van lange adem want het sleepte meer dan veertig jaar lang aan.

“Er zijn voor dit mooie orgel twee belangrijke data. 1648, dan is het geboren en geplaatst in Brussel, en 1784, dan is het naar Leerbeek gekomen. Honderd jaar oud, en op dat moment wat verouderd, moest het orgel in de kleine kerk van Leerbeek geplaatst worden. ” zegt oud-burgemeester van Gooik Michel Doomst.

“De grote discussie was: moeten we het herstellen zoals in de jaren 1600 of moeten we het herstellen zoals in de jaren 1700? Daar zijn eindeloze discussies over gevoerd tussen orgelbouwers en orgelkenners. Daarom ook dat het dossier van de restauratie zo lang aansleepte”, legt Doomst uit.

Het is uiteindelijk een herstel zoals in de jaren 1700 geworden. De onderdelen van het orgel werden eerst in de pastorie en in het PIVO in Asse bewaard en werden daarna uitbesteed aan een onderneming in Wallonië voor renovatie. “Het is een zeer moeilijk werk geweest. Het ging om technieken die ettelijke eeuwen oud zijn en het vroeg deskundig werk om het orgel in de oorspronkelijke staat te laten werken. Vooral de orgelpijpen, de trompetten en de blaasbalgen vroegen veel tijd en energie. De terugkeer van het orgel betekent een opwaardering van de kerk. We hebben ons plan getrokken met een elektronisch orgel, maar dit instrument is toch wel van een heel andere orde”, aldus de voorzitter van de kerkfabriek van Leerbeek Guido Decoster.

Laatste fase van renovatie

De terugkeer van het orgel is de laatste fase van de totaalrenovatie van de Sint-Pieterskerk in Leerbeek. Ze wordt vooral nog gebruikt voor huwelijken, doopsels en concerten, om de maand is er nog één misviering.

“Op het moment dat de eerste onderdelen naar boven gingen, leek het wel de hemelvaart van het orgel. Ik denk dat het hemels zal klinken. Ik kijk ernaar uit om de eerste klanken te horen”, aldus een geëmotioneerde Michel Doomst.

Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van geweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”

Meest bekeken

Mobiliteit
Samenleving

Vliegverkeer vanop Brussels Airport tweede keer stilgelegd: "Er is precies iets groter aan de hand"

drones
Mobiliteit
Samenleving

Vliegverkeer ook vanmorgen verstoord door drones boven luchthaven van Zaventem, Nationaal Crisiscentrum geactiveerd

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon: “Drones boven luchthaven mogen niet leiden tot paniek bij omwonenden”
Samenleving

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon: “Drones boven luchthaven mogen niet leiden tot paniek bij omwonenden”

Grimbergen ziet af van totale renovatie van het gemeentehuis: “Enkel geld voor voorgevel”
Politiek
Onderwijs

Grimbergen ziet af van totale renovatie van het gemeentehuis: “Enkel geld voor 2.000-vleugel

Samenleving

Vlaamse Volksbeweging opent zeven dossiers tegen Brusselse ziekenhuizen: “Nederlandstaligen botsen op onbegrip”

din 4 nov

Meer nieuws uit de regio

Klaartje Joostens van zorggroep emeis bij residentie Kesterberg
Wonen

Residentie Kesterberg sluit definitief: "Bewoners helpen om nieuwe thuis te vinden"

Het waterrad van de Oyenbrugmolen
Cultuur
Samenleving

Drie monumenten in Vlaams-Brabant krijgen subsidies voor ombouw tot woningen

don 30 okt
Samenleving

Kathleen krijgt van werkgever bpost 3.000 euro voor kansarmen in Jamaica: “Hartverwarmend gevoel”

din 28 okt
Economie

Ruim 400 werkzoekenden voor jobbeurs Pajottegem: “Laagdrempelige aanpak werkt”

din 21 okt
Justitie

Plofkraak bij Argenta Tollembeek: dieven maken geen buit

maa 20 okt