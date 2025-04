Wellicht de trouwste supporter van de Sint-Veroonmars: Pierre, die al 55 jaar voor bevoorrading zorgt

Wat ooit begon met een klein tafeltje en een paar flessen jenever is anno 2025 uitgegroeid tot een heus buffet met maar liefst 60 flessen jenever, 15 kilo gehakt en 70 cervela's. Pierre Debast hecht veel belang aan het 'soigneren' van alle deelnemers en wandelaars die tijdens de Sint-Veroonmars in Lembeek zo'n 18 kilometer bijeen stappen. "1.200 mensen zien passeren, da's een pak hé," lacht hij.

Pierre is intussen een gekend figuur in de streek. Want met zijn bevoorradingspunt in Lembeek is hij niet alleen een trouwe supporter van de Sint-Veroonmars. "Vroeger ging hij frieten bakken bij het voetbal en ook op andere evenementen stak hij de handen uit de mouwen om bij te dragen en geld in te zamelen," weet zijn helpende hand Jack Pissens. "'t Is hem om de traditie te doen," vult Marc Vereertbrugghen aan. "En Pierre hoopt vooral dat die traditie voortgezet zal worden."

In ons nieuws maak je kennis met Pierre.