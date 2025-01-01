'Champagne der bieren' in de schijnwerpers tijdens Maand van de Lambiek: "Grenzen van de ambacht verleggen"
Oktober is de Maand van de Lambiek. Brouwerijen, stekerijen en andere ondernemers uit het Pajottenland en de Zennevallei steken de handen uit de mouwen om een uitgebreid programma aan te bieden over de lambiek. Via toeristische activiteiten, zoals proeverijen, wandel- en fietstochten, lezingen, nocturnes en kelderdagen, kan de deelnemer deze biercultuur ontdekken. Nieuw dit jaar zijn het Paspoort Lambiekland en het platform Lambiekland, dat met de steun van Toerisme Vlaanderen is ontwikkeld.
Traditie en experiment
Lambiek is uniek in de wereld. Dankzij de brouwmethode en de spontane gisting op houten vaten is de vergelijking met champagne niet uit de lucht gegrepen. Tijdens de Maand van de Lambiek kan je de traditie en het vakmanschap achter het streekproduct ontdekken.
“Als er één ding is wat je moet doen in het Pajottenland en de Zennevallei, dan is het wel een Oude Geuze proeven”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor toerisme. “De rijke regionale traditie van lambiek groeit nog volop. De brouwers en stekers blijven de grenzen van de ambacht verleggen en experimenteren met allerlei fruit en kruiden. Daarnaast komen er nieuwe stekerijen bij. Het bewijs dat lambiek en geuze nog erg leeft.”
Paspoort Lambiekland
Met lambiek als Brabants Trekpaard wil VISIT Vlaams-Brabant het Pajottenland en de Zennevallei als bierbestemming in Vlaanderen op de kaart zetten. Met de steun van Toerisme Vlaanderen is zo een nieuw digitaal platform ontstaan dat als toegangspoort tot Lambiekland voor binnen- en buitenlandse toeristen kan dienen. Ook nieuw is het Paspoort Lambiekland. Toeristen kunnen stempels verzamelen wanneer ze brouwerijen bezoeken, stekers ontmoeten of een fiets of scooter huren. "Een praktisch hulpmiddel én een mooi souvenir om mee naar huis te nemen.
"Met het project ‘Lambiekland’, inclusief het nieuwe platform en paspoort, versterken we de regio als bierbestemming in Vlaanderen. Dankzij een sterke lokale biercultuur, waar rijke tradities en baanbrekend vakmanschap samenkomen, is Lambiekland een unieke troef die we ook internationaal met trots uitspelen. Dit initiatief ondersteunt de sector en inspireert bezoekers om de authentieke bierbelevingen van Lambiekland te ontdekken", besluit Peter De Wilde, Administrateur Generaal van Toerisme Vlaanderen.