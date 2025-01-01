'Champagne der bieren' in de schijnwerpers tijdens Maand van de Lambiek: "Grenzen van de ambacht verleggen"

Traditie en experiment

Lambiek is uniek in de wereld. Dankzij de brouwmethode en de spontane gisting op houten vaten is de vergelijking met champagne niet uit de lucht gegrepen. Tijdens de Maand van de Lambiek kan je de traditie en het vakmanschap achter het streekproduct ontdekken.

“Als er één ding is wat je moet doen in het Pajottenland en de Zennevallei, dan is het wel een Oude Geuze proeven”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor toerisme. “De rijke regionale traditie van lambiek groeit nog volop. De brouwers en stekers blijven de grenzen van de ambacht verleggen en experimenteren met allerlei fruit en kruiden. Daarnaast komen er nieuwe stekerijen bij. Het bewijs dat lambiek en geuze nog erg leeft.”