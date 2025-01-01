Europese steun voor renovatie Cultuurhoeve in Zaventem: "Klaarstomen voor de toekomst"

De renovatie maakt deel uit van de Zaventemse ambitie om het gemeentelijk patrimonium energie- en klimaatvriendelijker te maken. “Dankzij de steun van EFRO kunnen we de Cultuurhoeve niet alleen renoveren, maar ook klaarstomen voor de toekomst", zegt schepen van Gebouwenpatrimonium, Lukas Schillebeeckx. "Door verschillende ingrepen zal het energieverbuik sterk dalen en het comfort voor gebruikers aanzienlijk verhogen."

Er zijn nog andere plannen met Mariadal. De Cultuurhoeve is niet officieel als erfgoed geklasseerd. geklasseerd. "Daarom zal de gemeente advies inwinnen bij Erfgoed Vlaanderen, in het bijzonder over de vernieuwing van het buitenschrijnwerk", klinkt het.

Het renovatieproject zou zo'n 325.700 euro kosten, veertig procent daarvan komt van EFRO. "We zijn EFRO Vlaanderen, de Europese Unie en Vlaams minister-president Matthias Diependaele dus bijzonder dankbaar voor deze steun", zegt Schillebeeckx. "Elke euro die we vandaag investeren, vertaalt zich morgen in lagere energiekosten en een toekomstgericht patrimonium."