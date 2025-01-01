Aannemer moet werken aan beschermde muur opnieuw uitvoeren: “Verf bladerde opnieuw af”

De aannemer die de schilder- en restauratiewerken aan de beschermde Laermansmuur aan de Muziekacademie in Wemmel uitvoerde, moet het werk opnieuw uitvoeren. De werken aan de voormalige pastorij waren niet correct uitgevoerd, waardoor de verf afbladerde.

De werken aan de beschermde Pastorij en de Laermansmuur errond, kaderen binnen het beheersplan dat door Onroerend Erfgoed werd goedgekeurd. “Deze werken werden door Onroerend Erfgoed ook gesubsidieerd met een onderhoudspremie”, zegt schepen van Grondgebiedzaken Raf De Visscher. “

In totaal gaat het om twee percelen: de restauratie van de gevels en tuinmuren, die zo'n 120.000 euro kosten, en de restauratie van de houten vloeren en binnenschrijnwerk, goed voor 155.000 euro De restauratie van de vloeren en binnenschrijnwerk zijn correct uitgevoerd. Maar wat betreft de restauratie van de tuinmuren, werden de werken niet uitgevoerd volgens de beschrijving van het bestek van Onroerend Erfgoed.

“Dit bleek ook uit het feit dat het buitenschilderwerk snel los kwam. De aannemer is nu bezig om de niet aanvaarde werken opnieuw te doen in overeenstemming met het bestek. Al het oude verfwerk wordt verwijderd en een aantal voegen worden vernieuwd. Pas na goedkeuring van de werken, wordt het dossier afgesloten.”

